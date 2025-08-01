Rus Piyanist Katya Apekisheva, Gümüşlük Müzik Festivali'nde Sahne Aldı

Rus Piyanist Katya Apekisheva, Gümüşlük Müzik Festivali'nde Sahne Aldı
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Katya Apekisheva, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde tarihi bir taş ocağında performans sergiledi. Ünlü şeflerle çalışmış olan Apekisheva, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve uzun süre ayakta alkışlandı.

Rus asıllı piyanist Katya Apekisheva, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 22. Gümüşlük Müzik Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki 25 asırlık tarihi taş ocağında sahneye çıkan piyanist, izleyicinin büyük beğenisini topladı.

Simon Rattle, David Shallon, Jan Latham-Koenig ve Alexander Lazarev gibi ünlü şeflerle de çalışan Apekisheva, performansıyla uzun süre ayakta alkışlandı.

Moskova doğumlu, Leeds Uluslararası Piyano Yarışması ödülü sahibi piyanist Apekisheva'nın daha önce Londra Filarmoni, Halle, Moskova Filarmoni, Kudüs Senfoni, İngiliz Oda ve Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla da sahne aldığı belirtildi.

Festival, dünyaca ünlü sanatçıların konserleriyle 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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