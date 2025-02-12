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Rus Keman Virtüözü Viacheslav Ermolaev, Ankara'da Konser Verdi

Rus Keman Virtüözü Viacheslav Ermolaev, Ankara'da Konser Verdi
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İkinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda 3'üncü olan Rus keman virtüözü Viacheslav Ermolaev, Hacettepe Üniversitesi'nde ödül konseri verdi. Konserde Ayla Erduran anısına özel eserler seslendirildi.

İkinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması'nda 3'üncü olan Rus keman virtüözü Viacheslav Ermolaev Ankara'da konser verdi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül konserleri kapsamında keman virtüözü Ermolaev, Burak Tüzün şefliğinde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

Orkestra Şefi Burak Tüzün, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının eski keman virtüözü Ayla Erduran'a vefa için düzenledikleri konserde, Suna Kan Keman Yarışması'nda 3'üncü olan Rus kemancı Viacheslav Ermolaev'in sahneye çıktığını söyledi.

Konserde çalınan, Besteci Hasan Niyazi Tura'nın, Horondo Capriccioso eserinin, Erduran'ın anısına programa eklendiğini belirten Tüzün, "Horondo Capriccioso, keman ve yaylı orkestra için yazılmış mükemmel bir eserdir, Suna Kan Yarışması'nın da zorunlu parçasıydı. Arkasından Şostakoviç'in keman konçertosunu çalacağız. İkinci bölümde Çaykovski'nin 1 numaralı senfonisi Kış Gecesi Rüyaları senfonisini çalacağız." diye konuştu.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi, Besteci Hasan Niyazi Tura ise genç sanatçıların eserlerini seslendirmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Kültür Sanat
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