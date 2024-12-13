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Rumi'nin Renkleri ve Renklerle Gökyüzüne Sergisi Londra'da!

Rumi'nin Renkleri ve Renklerle Gökyüzüne Sergisi Londra'da!
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Rumi'nin renkleri ve Renklerle Gökyüzüne Sergileri Londra'da ki Artes Gallery ile sanat severlerle buluştu. İlk defa uluslararası arenada görücüye çıkan sanatçı, bir de ödül aldı.

WowArt Dergisinin Yaratıcı Mükemmellik ödülüne layık görülen Serra Erdoğan, FütüristSS tasarımlı maket uçaklarıyla ve Rumi'nin Renkleri olarak iki ayrı başlıkta topladığı eserleri, Londra'da sergiliyor. Rumi'nin Renkleri Sergisi ile Hz. Mevlana'dan 11 sözü derleyip resmeden sanatçı, "Özellikle de Mevlâna gibi tarihi bir ismi seçmemdeki en büyük etki, onun aşkı ya da aşka bakış açısı. Tenden geçmesi ve tine yani ruha yönelmesi, beni hep ayrı etkilemiştir, ilahi aşk onda başka güzel. Yaşamı, hayat görüşü, felsefesi, dine, tene ve ruha bakışı bambaşka. Ondaki ilahi sırra ve mertebeye ulaşmak her kula nasip olmaz. Ne olursan ol yine gel ama geldiğin gibi kalma, düşünceler suret dokumasının ipliğidir gibi birçok özlü sözü, hayatı uzun ya da kısa ama bereketli yaşamayı öğütleyen bir alim kişilik, ben onu sadece bir sanatçı olarak değil, insan olarak da seviyor, benimsiyor ve hayatımın birçok alanına yerleştiriyorum"

İNGİLİZ DERGİSİNDEN SANATÇI SERRA ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Sanatçı Serra Erdoğan, diğer sergisi Renklerle Gökyüzüne ise ona bu ödülü kazandıran ilk uluslararası sergisi. İlk seferinde böyle bir ödüle layık görülmek elbette ki her sanatçının harcı değil. Maketleri boyamak, üstelik kendi tarzında fütürist bir tema ile nakşetmek onun bu ödüle neden layık görüldüğünü de açıklıyor.

Rumi'nin Renkleri ve Renklerle Gökyüzüne Sergisi Londra'da!

Herkes gökyüzünü resmedebilir ama gökyüzüne resim yapacak bir ismi tarih henüz görmemiştir. Mağara duvarları ile başlayan resmetme aşkı, bu seferinde öyle bir ilke imza atıyor ki, belki de mağaralardan sonra ilk defa bu seferinde sadece bu konuşulacak!

Sanatçı Serra Erdoğan sıra dışı sanat yönüyle bugüne kadar kumaş ve çeşitli objelere işlediği sanatını, uçak maketlerinde uygulayacak. Sanatçı Serra Erdoğan;

YERDEN GÖĞE KADAR SANAT!

"Dünyamız mavi tonlarında gayet güzel, peki ya evren? İşte bu soru ile başladım ben renkleri kullanmaya. Şimdilik maketlerle başladık ama şimdilik! Evren'in 13.5 Milyar yaşında olduğunu tahminle, sadece mavi tonları sınırlayıcı olabilirler. Ben göklere yaraşır bir şekilde, gökleri rengarenk yapmak istiyorum, bu benim özgürlüğümü fütürist bir şekilde en iyi ifade edebildiğim halimdir"

Sanatçı Serra Erdoğan, ilk uluslararası sergisinde sanatın tarafsızlığında, sadece evrensel mesajlarını, insanlık adına ve nefesinin yettiğince, elinden geldiğince devam edeceğini açıkladı.

Serra Erdoğan'nın eserleri Londra da bulunan Artes Gallery den satın alabilirsiniz, web sitesi: www.artesgallery.uk

Rumi'nin Renkleri ve Renklerle Gökyüzüne Sergisi Londra'da!

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Kültür Sanat
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