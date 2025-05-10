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Roma Dönemi'ne Ait Kilözü Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İlan Edildi

Roma Dönemi'ne Ait Kilözü Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İlan Edildi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Kilözü Tümülüsü, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi. Bölgedeki yapılaşma ve tarım faaliyetlerine sınırlama getirildi.

Roma Dönemi'ne ait Kilözü Tümülüsü 1.derece arkeolojik sit alanı ilan edildi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yer alan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Kilözü Tümülüsü, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi.

Mudurnu ilçesine bağlı Kilözü köyü sınırları içerisinde yer alan ve tarihi Roma Dönemi'ne uzanan Kilözü Tümülüsü'nün korunması amacıyla Bolu Müze Müdürlüğü tarafından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Kurul uzmanları tarafından bölgede yapılan incelemelerin ardından, tümülüsün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Kurul kararında, söz konusu alanın korunması için bölgede herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyeceği, yeni tarım alanı açılamayacağı ve yapılacak her türlü fiziki müdahale için ilgili kurumlardan izin alınması gerektiği vurgulandı.

Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri, tescil kararının bölgedeki kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Kültür Sanat
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