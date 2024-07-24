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Rize'nin Hemşin ilçesinde tarihi köprü temizlendi

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Ressam Serdar Abay ve kızı Betül Abay, Rize'nin Hemşin ilçesindeki yabani otlarla kaplı Tecina Köprüsü'nü üç günde temizledi. Köprü, sosyal medyada ilgi gördü.

Rize'nin Hemşin ilçesinde Serdar Abay ve kızı Betül Abay, yabani otların kapladığı tarihi kemer köprüyü üç günde temizledi.

Ressam Serdar Abay, Kovid-19 salgını döneminde eşi ve 4 çocuğu ile İstanbul'dan memleketi Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyüne döndü.

Çocukların okulu dolayısıyla Pazar ilçesinde yaşamlarını sürdüren Abay ailesi, tatil dönemlerinde ise köylerinde bahçe işleriyle uğraşıyor.

Serdar Abay, köyünde eski yaya yolu güzergahında bulunan, yabani otların sardığı Tecina Köprüsü'nü temizlemeye karar verdi.

Köy muhtarı Hakverdi Murat Merdamert'e danışan Abay, 13 yaşındaki kızı Betül ile köprüyü üç günde otlardan ve diğer atıklardan temizledi.

Abay'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı köprüyü temizledikleri anlara ait görüntüler de ilgi gördü.

"Amacımız köprünün ortaya çıkmasıydı ama görüntüleri sosyal medyada paylaşınca güzel tepkiler aldık"

Serdar Abay, AA muhabirine, yeni yol dolayısıyla artık kullanılmayan köprünün yabani otlarla kaplandığını söyledi.

Tecina Köprüsü'nün, bölgedeki ender kemer köprülerden olduğunu belirten Abay, "Estetik ve tarihi bir köprü. Burayı tarihi güzelliği ile ortaya çıkarmak hepimizin hedefiydi. Biz de muhtarımızla konuşarak temizliğini yapmaya karar verdik. Okul tatil olunca kızımla beraber işe başlamaya karar verdik. İlk fırsat bulduğumuzda geldik, otlarını temizledik. Dokundukça taş ve doğal estetik yapısını gördük." dedi.

Abay, köprünün güzelliğinin ortaya çıkması dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirerek, "Bizim için çok büyük bir iş değil, aslında sorumluluk olarak gördük ama bir anda ilgi çekti. Amacımız köprünün ortaya çıkmasıydı ama görüntüleri sosyal medyada paylaşınca güzel tepkiler aldık. Gelen misafirlerimiz artık köprüyü görmek istiyorlar." diye konuştu.

Köprünün 1880'li yıllarda inşa edildiğinin bilindiğini anlatan Abay, "O dönemde yapılan köprünün bugün güzelliğini muhafaza etmesi, fark edilmeyen bir halden bu hale gelmesi, kızım ile benim iki, üç günlük çabamızla ortaya çıkması bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Betül Abay da köprüdeki sarmaşıkları temizlediğini kaydederek, "Güzel bir sonuç elde ettik, çok mutluyum. Köprü ortaya çıktı. Sosyal medyada güzel yorumlar aldık. Gelen misafirlerimiz görmek istiyor. Temizledikten sonra arabayla geçenler daha çok ilgi gösteriyor." dedi.

Abay ailesine teşekkür eden muhtar Hakverdi Murat Merdamert de "Köyümüzün kültürel değeri. Gerekli çalışmaların ardından daha da güzelleşecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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