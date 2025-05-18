"Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesi düzenlendi

'Rize'nin Asırlık Gelinlikleri' defilesi düzenlendi
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Rize'de, tarihi gelinliklerden oluşan defile yapıldı.

Rize'de, tarihi gelinliklerden oluşan defile yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunca alışveriş merkezinde gerçekleştirilen "Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesinde, mankenler kentin tarihi asırlık gelinlikleri ile podyuma çıktı.

Toplamda 20 kıyafetin sergilendiği etkinlik, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Koleksiyoner Murat Günaydın, AA muhabirine, bölgedeki gelinlikleri bir araya getirerek defileyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Defilede yer alan gelinliklerin kentin geçmişini yansıttığını anlatan Günaydın, şöyle devam etti:

"Bize bu eski modeller üzerinde çalışmak isteyen, yeni defile işiyle uğraşan kişiler çok oldu. Bugün burada 20 gelinliğimiz sergilendi. Arşivimizde 200'ün üzerinde gelinlik mevcut. Bugün sergilemiş olduğumuz gelinliklerin en eskisi 150-130 yıllık. 1930 yılında Cumhuriyet döneminde kullanılmış olan beyaz gelinlikler. En yeni ürünümüz 70 yıllık diyebiliriz. 30 yıl içerisinde toplamış olduğum ürünleri bugün burada sergiledik."

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Yıldız Genç ise daha önce özel bir organizasyonla mini bir defile yaptıklarını, ilgi görmesi nedeniyle daha geniş kitlelere sunabilecekleri bu defileyi düzenlediklerini belirtti.

Gelinlik giyen modellerden Zeynep Miray Köse de eski gelinlikleri giydikleri için gururlandıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade etti.

Fatma Bilge Uzun ise "Eski gelenekleri bu tür etkinliklerle unutmamış oluyoruz. Unutmaya yüz tutmuş bir sürü değerimiz var. Bunları unutmamamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
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