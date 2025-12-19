Rize'de 'Yaşayan Miras Şöleni' başladı

Rize'de "Yaşayan Miras Şöleni" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Rize Valiliği, Rize Belediyesi ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen şölen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, burada yaptığı konuşmada, Rize'nin kadim kültürüyle, üretken insanıyla ve yaşayan mirasıyla ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Somut olmayan kültürel mirasın bir milletin hafızası olduğuna dikkati çeken Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El emeğinde, ustalığında, geleneğinde ve aktarımında asırlardır taşınan bu miras, bizi geçmişimizle buluştururken geleceğimize de güçlü bir yön verir. Bugün burada sergilenen her sanat dalı, sadece bir zanaat değil, aynı zamanda kimliğimizin, estetik anlayışımızın ve medeniyet tasavvurumuzun canlı birer temsilidir. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, kalkınmayı yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlamayan, kültürü, sanatı ve medeniyet birikimini merkeze alan güçlü bir anlayışı ifade etmektedir. Türkiye Yüzyılı, geçmişinden güç alan, kökleriyle barışık, yerli ve milli değerlerini geleceğe taşıyan bir büyük yürüyüştür. Bu yürüyüşte kültürel mirasımız, en sağlam dayanaklarımızdan biridir."

Mumcu, organizasyonun kültürün yaşatılarak korunmasında en etkili yol olduğunu belirterek, "Rize'de 9 unsurun Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterimize kayıtlı olması ve 52 sanatçımızın miras taşıyıcısı olarak bu geleneği sürdürmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bugün burada, farklı illerimizden gelen ustalarımızla birlikte 97 sanatçımızın bir araya gelmesi, kültürel birlikteliğimizin ve paylaşım ruhumuzun en güzel göstergesidir." ifadesini kullandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da maddi varlıklarla karşılaştırılamayacak kadar değerli mirasların bulunduğunu söyledi.

Bu mirasların parayla satın alınamayacağını dile getiren Vali Baydaş, "Bir motif, işleme, tulum, çorap, ok, yay, ahşap işlemesi bunların tamamı malla, mülkle ve parayla satın alınamayacak gerçek miras. Bakanlığımız, malla, mülkle ve parayla kıyas edilemeyecek o gerçek yaşayan mirası bir bütün, şölen ve festival haline getirip tekrar gözlerimizin önüne seriyor." dedi.

Baydaş, bazen mirasın somut bir unsur olmadığını, bir insanın kendisi de olabileceğini belirterek, "Atma türkü Rize'ye ait yaşayan bir mirastır. Osman Efendioğlu Rize'de yaşayan bir mirastır. Bazen bir söz, bir ses, bir tını, bir müzik, bir beste, bu şehre, bu topraklara, bu vatana ve bu millete ait bir mirastır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de bu yıl başlatılan şölenlerinin 10'uncusu Rize'de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki sene 15 şehirde devam edecek. Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı coğrafyalarda, kültür yolu festivalleri vesilesiyle bu yaşayan miras unsurlarımızı daha görünür kırmaya çalışıyoruz." dedi.

Şölen, 21 Aralık'ta sona erecek.