Rize'de "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Sevgi Varsa Engel Yok' sergisi, el sanatları öğretmeni Mahiye Kömürcü'nün önderliğinde gerçekleştirildi. Sergide, engelli bireylerin yaptığı çeşitli el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Rize'de, Çayeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü organizesinde "Sevgi Varsa Engel Yok" sergisi açıldı.

Kent merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinde, Engelliler Haftası dolayısıyla açılan sergide, tespih, bileklik, süs eşyası, atkı, tablo gibi çeşitli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çayeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde El Sanatları öğretmeni olarak görev yapan Mahiye Kömürcü, yıl içindeki çalışmaların sergide yer aldığını söyledi.

Kömürcü, stantlarda sergilenen çalışmalarda, seramik objeler, elmas mozaikler, sepet örgüleri, el işi örgüleri engelli bireylerle birlikte ortaya çıkardıklarını belirtti.

Sevgiyle her şeyin aşılabileceğini düşündüğünü dile getiren Kömürcü, "Engellerin de aşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz atölyede böyle çalışıyoruz. Sevgiyle her şeyi yapabiliyorlar. Bir şeyler yapınca, ürünler beğenildiğinde mutlu oluyorlar. Onun için de sevgi varsa engel yok diyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü ile Çayeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yasin Gündoğdu'nun yaptığı sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
