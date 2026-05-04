Rize'de boğalar arenaya hazırlanıyor

Rize'de her yıl Temmuz ayında geleneksel olarak Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde düzenlenen boğa güreşleri öncesinde boğa sahipleri hayvanlarına antrenman niteliğinde çalışmalar yaptırmaya başladı.

Çamlıhemşin ilçesi Çat Vadisi içerisinde yer alan Şenyuva Köyü'nde boğacılar, genç boğalarını arenaya hazırlamak amacıyla antrenman niteliğinde hazırlık güreşleri düzenledi. Doğayla iç içe bir alanda gerçekleştirilen organizasyon, bölge halkının da yoğun ilgisini gördü. Boğa sahipleri, özenle yetiştirdikleri genç boğaları sırayla güreşe alarak hem fiziksel durumlarını hem de reflekslerini test etti. Kontrollü şekilde yapılan karşılaşmalarda boğaların zarar görmemesi için deneyimli boğacılar tarafından anlık müdahaleler yapıldı. Etkinlikte, genç boğaların cesareti, dayanıklılığı ve rakibe karşı duruşu dikkatle gözlemlenirken, ilerleyen süreçte hangi boğaların büyük arenalara çıkacağına dair ilk sinyaller de alınmış oldu.

Organizasyonu yakından takip eden boğacılardan Ömer Gümba, genç boğaları doğrudan arenaya çıkarmamak için öncesinde alıştırma yaptırdıklarını dile getirerek "Yeni yetişen boğalarımızı doğrudan büyük arenalara çıkarmak yerine bu tür hazırlık güreşleriyle alıştırıyoruz. Hem boğalarımızın gücünü hem de tepkilerini ölçüyoruz. Bu bizim için ciddi bir hazırlık süreci. Katılımın yoğun olması da bu geleneğin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bu 'Güreş'ten geçemeyenlerin çoğu kurbana gider sözü de aslında buradan geliyor. Yani bir boğa, güçlü rakipler karşısında kendini ispat edemezse, güreşlerde devam etmez; çoğu zaman kurbanlık olarak değerlendirilir. Bu yüzden bu antrenmanlar boğaların gidişatını belirleyen önemli bir aşama" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
