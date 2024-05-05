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Restorasyonu Tamamlanan Kariye Camii İbadete Açılıyor

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Fatih'te bulunan Kariye Camii'nin uzun süredir devam eden restorasyonu tamamlandı. 79 yıl önce müzeye çevrilen cami, yarın ibadete açılacak. Tarihi yapı, Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilerek ibadete hazır hale getirildi. Mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğü korundu.

Restorasyonu tamamlanan Kariye Camii ibadete açılıyor

İSTANBUL - Fatih'te bulunan Kariye Camii'nin uzun süredir devam eden restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii yarın ibadete açılıyor.

Fatih'te bulunan 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Tarihi yapı, "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanılan mihrabı elden geçirilen Kariye Camii, dış mekandaki restorasyonun tamamlanmasıyla ibadete hazır hale getirildi. Restorasyon işlemleri devam ederken Kariye Camii müze olarak ziyarete açık tutuldu. Restorasyonun tamamlanmasının ardından ibadete açılmasına karar verilen, 79 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii'ndeki çalışmalar tamamlandı. Mozaik ve fresklerin restorasyonda özgünlüğünün korunduğu tarihi cami yarın ibadete açılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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