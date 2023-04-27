Restorasyonu tamamlanan 174 yıllık Meryem Ana Kilisesi açıldı

NEVŞEHİR - Türkiyenin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin merkezi konumundaki Nevşehir'in en eski yapılarından Meryem Ana Kilisesi Kapadokya turizmine kazandırıldı.

Meryem Ana Kilisesi açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpasl, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Bahattin Yakın, Kapadokya Alan Başkanı Birol Inceciköz, STK temsilcileri, ptotokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kayaşehir ve Kale bölgesinde 1849 yılında yaptırılan, 1924 yılındaki mübadele dönemine kadar yine yörede yaşayan Rum azınlık tarafından kilise olarak kullanıldıktan sonar 1950-1983 yılları arasında Nevşehir Cezaevi olarak kullanılan tarihi Meryem Ana Kilisesi turizme kazandırıldı. Meryem Ana Kilisesinin turizme açılış töreninde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Nevşehir'in ve Osmanlı'ya dayanan yakın tarihinin bir simgesi olan Meryem Ana kilisesi, Osmanlı döneminde ibadete açılmış olup, 1950'den 1983 yılına kadar ceza evi olarak kullanılmış. Bu nedenle çok ciddi tahribat görmüş bir yapıydı. Çok titiz bir restorasyon sürecinden sonar şehrimize kazandırıldı. Meryem Ana kilisesi ile birlikte Kaya Şehir, Kaya Kilise, Rum hamamı ve Çanlı kilise ile birlikte bu bölgenin farklı bir turizm güzergahı olması yönünde de çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Çok önemli bir kültür varlığımız"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da, "Son Osmanlı döneminin şaheserlerinden bir tanesi. Çok önemli bir kültür varlığımız. Maalesef bin dokuz yüz elliden sonraki kullanımlarında yanlış uygulamalar neticesinde kültür varlığımıza, tahribatlar ve yanlış kullanımıyla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bütün bunları gidermek aslına uygun olarak kültürel varlığımızı yeniden ihya etmek, Kapadokya'mıza, ülkemize, insanımıza tekrar bir kültür varlığı olarak hizmet etmesi için 2020 yılında başlattığımız çalışmaların nihayetine geldik. Bugün o aykırı uygulamalar binaya verilen, tarihi varlığa verilen, kültür varlığına verilen hasarları ortadan kaldırarak güzel bir restorasyon çalışmasıyla tamamlandı. Bugün inşallah açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye, hiç kuşkusuz farklı din ve inançların, ibadet yerlerinin merkezi konumundadır"

Vali İnci Sezer Becel de, "Yüz yıllar boyunca çok sayıda uygarlıklara ev sahipliği yapan Türkiye, hiç kuşkusuz farklı din ve inançların, ibadet yerlerinin merkezi konumundadır. Nevşehir ise, olağanüstü doğasının yanı sıra farklı inançlara sahip insanların yıllarca birlikte yan yana yaşadıkları yörelerden biri olmuştur. Dolayısıyla ilimiz inanç turizmi açısından da ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarmıştır. Özellikle Osmanlı Devleti idaresi altında yaşayan birçok milletin bıraktığı ve günümüze kadar gelen tarihi yapıların sayesinde zengin bir turizm alanına sahip olmuştur. Bu zenginliğe sahip çıkıp turizm çeşitliliğin artması ve turizmin gelişmesi yönünde çeşitli çalışmalar da her zaman desteklenmiştir. Nevşehir Kalesi'nin hemen eteğinde yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin kitabesinden anlaşıldığına göre, Başrahip Paisios döneminde temelden inşa edilmiş ve 16 Ekim 1849'da açılarak Hz. Meryem'e ithaf edilmiştir. Kitabesindeki tarihi itibariyle Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in Dönemi'nde yapılmıştır. Meryem Ana Kilisesi, 1924 mübadelesinden sonra Cumhuriyet Dönemi'nde uzunca bir süre devlet hapishanesi olarak kullanılmıştır. Yapının hapishane olarak kullanımı için ana planda herhangi bir değişik yapılmaksızın ikinci bir kat inşa edilmiş, daha sonra terk edilmiştir.

Ülkemizin diğer kültür mirası eserlerinden Meryem Ana Kilisesi gibi yapılarımızı yeterince koruyamazsak kısa süre içinde doğa ve insan eliyle yok olacağı aşikardır. Bu nedenle Meryem Ana Kilise'nin restorasyonu ve konservasyon çalışmalarına başlanmış ve kısa sürede tamamlanmıştır. Şimdi korumanın en geçerli yöntemi olan bu yapıya uygun bir işlev vermektir. Türkiye, Dünya inanç turizmi çerçevesinde son yıllarda önemini artıran bir destinasyon konumundadır. Anadolu irfanının temsilcisi Hacı Bektaşi Veli Dergahı'nın yanı sıra kent merkezindeki Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Meryem Ana Kilisesi gibi inanç nitelikli yapıların yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceği ve inanç turizmine hizmet edeceği aşikardır. Dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi gibi kutsal yerlerin başka dinlere mensup turistlerce ziyaret edilmesinin turizm olgusu içinde "İnanç Turizmi" çerçevesinde değerlendirilmesinin son derece yararlı olacağı görüşündeyiz. Böylelikle İlimiz sahip olduğu değerlerle çok özel bir konuma sahiptir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kilisenin açılışı gerçekleştirildi.