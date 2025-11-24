Ressam Sevgi Atamış'ın 'Yalova'nın İzinde' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

RESSAM Sevgi Atamış'ın ' Yalova 'nın İzinde' adlı özel sergisi, Yalova 'nın saklı güzelliklerini sanatseverlerle buluşturdu. Kuru boya tekniğiyle Yalova kağıdı üzerine resmedilen ve 9 ayda hazırlanan 26 resim, 3 Aralık'a kadar sergilenecek.

Ressam Sevgi Atamış'ın 'Yalova'nın İzinde' isimli özel sergisi, Yalova Kent Müzesi'nde ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Öğretmenler Günü'nde açılan sergide Atamış, Yalova'nın tanıtımına katkı sunmak ve kentin kültürel mirasını görünür kılmak amacıyla titizlikle hazırladığı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. 9 aylık süreçte hazırlanan sergide, Yalova'nın köşkleri, camileri, hamamları ve tarihi sokaklarından oluşan 26 farklı mimari yapı, kuru boya tekniğiyle resmedildi. Atamış, bu yapıların her birini yerinde inceleyerek, birebir gözlemle çalışmalarına aktardı.

'ÇOK FAZLA YALOVA'YA GİDİP, GELDİM'

3 Aralık'a kadar açık kalacak sergideki resimlerini Yalova kağıdına resmettiğini söyleyen Sevgi Atamış (33), "Yalova'ya seyahat ettiğim sırada, Yalova'nın Yürüyen Köşk ve Termal'den ibaret olmadığını gördüm. 'Çok fazla mimari yapılar var ve ben araştırmacı sanatçı olarak yapıları mutlaka birine anlatmalıyım' dedim. Daha sonra çalışmam oldu. Çalışmalar sonunda Yalova kağıdının üzerine yaptım bütün resimlerimi. Araştırdığım yazılarla birlikte, çizimlerle birlikte ikincisini açtığım bu sergiye herkesi davet ettim. Uzun süre açık kalacak bu sergi. İlk sergimde 24 eser vardı. Bu sergimde 2 resim daha ekledim. 9 aylık bir süreç oldu. Çok fazla Yalova'ya gidip, geldim. İstanbul'da oturuyorum. Yapıların önüne gidip, orada birebir çalıştım. Bütün kaynaklardan yararlandım. Konaklar, çeşmeler, camiler, eski toplu taşımalar, iskele, vapur gibi eserler var" dedi.