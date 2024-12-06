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Ressam Nazife Bilgin Hazar, Hastane Duvarlarını Sanatla Renklendirdi

Ressam Nazife Bilgin Hazar, Hastane Duvarlarını Sanatla Renklendirdi
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve yakınları için ressam Nazife Bilgin Hazar, Palyatif Bakım Servisi'nin duvarlarını renklendirerek moral kaynağı oldu. Hazar, Meksikalı ressam Diego Rivera'ya ait eserleri hastanenin duvarlarına çizdi.

Ressam Nazife Bilgin Hazar, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde tedavi gören hastalar ile yakınlarının moral bulması için servisin duvarlarını resimlerle süsledi.

Kentte, daha önce Toroslar ilçesindeki binaların dış cephelerine dünyaca ünlü ressamların eserlerini çizen Hazar, hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları için çalışma başlattı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin de desteğini alan Hazar, Palyatif Bakım Servisi'nin duvarlarını renklendirmek için kolları sıvadı.

Hazar, Meksikalı ressam Diego Rivera'nın çalışmalarını içeren 3 eseri koridordaki duvarlara çizdi.

Çizim ve boyama işleminin 3 haftada tamamlandığı çalışmalar hem ailelerden hem de hastane yönetiminden tebrik aldı.

Ressam Nazife Bilgin Hazar, gazetecilere, sosyal sorumluluk projelerinin önemli olduğunu belirtti.

Hastanenin Palyatif Bakım Servisi'nde annesini kaybettiğini dile getiren Hazar, bu çalışmalarda renk ve görsellerin çok güzel olduğunu anlattı.

Hazar, çalışmaların herkesi motive ettiğine belirterek, "Eserler yıllar boyunca bu duvarlarda kalacak. Benim çok sevdiğim bir sözüm var, 'Sanat iyileştirir' işte sanatın iyileştirici gücü buradan geçen insanları etkileyecek." dedi.

Başhekim Vekili Op. Dr. Esra İslamoğlu da tedavi gören hastalarla yakınlarının moralini yüksek tutmanın önemine dikkat çekerek, yapılan çalışmanın bu anlamda çok değerli olduğunu söyledi.

Hasta yakınlarından emekli öğretmen Meryem Demirci de resimlerin anlamlı olduğunu dile getirerek, "Eserler, hasta yakınlarına mutluluk hissi veren bir köprü oldu. Resimlere baktıkça hastalığımı ve hastamı unutuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
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