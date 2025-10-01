Refik Anadol'un Eserleri Kültürpark'taki Sergi Süresi Uzatıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart'ın organizasyonuyla hazırlanan iki önemli sergiden medya sanatçısı Refik Anadol'un eserlerinin gösterim süresi yoğun ilgi ve ziyaretçilerin talebi nedeniyle uzatıldı. Kültürpark Atlas Pavyonu'ndaki Atatürk ve Refik Anadol sergileri 21 Aralık tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

94'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart'ın örnek iş birliği ile Atlas Pavyonu'nda ziyarete açılan 'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı' Mustafa Kemal Atatürk sergisi ve Refik Anadol'un 'Şifanın Algısı' - 'Makine Rüyaları: Ege' eserleri yoğun ilgi görüyor. Her yaş ve her kesimden insanın ziyaret ettiği sergiler de en dikkat çekici noktalardan biri çocukların ilgisi oldu.

Atatürk sergisi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, kurulurken neler yaşandığını kendilerine yapılan özel anlatımlarla dinleyen ve gören çocuklar, Refik Anadol'un eserleri ile adeta farklı bir dünyaya seyahat ediyorlar. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un veri bilimi ve yapay zekayı sanatsal bir dile dönüştürdüğü 'Şifanın Algısı' ve dünyada ilk kez İzmir'de sergilenen 'Makine Rüyaları: Ege' eserleri çocuklar başta olmak üzere tüm ziyaretçileri etkiliyor. Yoğun talep üzerine 30 Eylül'de sona ermesi planlanan Refik Anadol sergileri, 21 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

ATATÜRK SERGİSİ

'Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı' Mustafa Kemal Atatürk sergisi, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın yazdığı mektup ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı birçok özel eşyayı barındırıyor. Proje direktörlüğü ve küratörlüğünü Fahri Özdemir'in üstlendiği sergi, 476 eser ve 250'nin üzerinde fotoğraf ile 1907'den 1938'e kadar uzanan Atatürk'ün liderlik yolculuğunu gözler önüne seriyor. 29 Ağustos-21 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek serginin en çarpıcı unsurlarından biri de Atatürk'ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler oldu. Elektrokardiyografi (EKG) çektirdiği cihazı, kullandığı tansiyon aleti, kişisel eşyaları ve onun imzasını taşıyan belgeler, sergilenen en sıra dışı parçalar arasında yer alıyor.

REFİK ANADOL ESERLERİ

Çağdaş sanat dünyasında öncü konumda yer alan Refik Anadol'un 'Şifanın Algısı' çalışması, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen bir yapay zeka veri heykeli olarak dikkat çekiyor. 'Makine Rüyaları: Ege' ise Ege Denizi'nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek doğayla yeniden duyusal bir bağ kurulmasına olanak tanıyor. 8 dakikalık eser hem uzaktan izlenilebilen hem de ayna aracılığı ile sonsuzluk hissi veren bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Anadol'un eserleri, 29 Ağustos-21 Aralık tarihleri arasında Kültürpark'ta izlenebilecek.