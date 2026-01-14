Haberler

Rami Kütüphanesi 3 yaşında

Rami Kütüphanesi 3 yaşında
Güncelleme:
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul'un en büyük kütüphanesi Rami Kütüphanesi 3 yaşında.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " İstanbul'un en büyük kütüphanesi Rami Kütüphanesi 3 yaşında. Rami Kütüphanesi; mimarisi, hizmet anlayışı ve sunduğu imkanlarla kısa sürede her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgisini çeken, yaşamın içinde bir kültür ve buluşma mekanına dönüştü" dedi.

İstanbul'un en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, açılışının 3'üncü yılını geride bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin 3 yıllık performansını sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Bakan Ersoy paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete sunduğu Rami Kütüphanesinin kısa sürede İstanbul'un en yoğun ilgi gören kültür merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Ersoy, "İstanbul'un en büyük kütüphanesi Rami Kütüphanesi 3 yaşında. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'umuza kazandırdığımız Rami Kütüphanesi; mimarisi, hizmet anlayışı ve sunduğu imkanlarla kısa sürede her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgisini çeken, yaşamın içinde bir kültür ve buluşma mekanına dönüştü. 3 yılda; 7,7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2,9 milyar etkileşim, 8 bin 36 etkinlik, 2 milyonun üzerinde katılımcı, 302 bin ödünç kitap. Konferanslardan sergilere, çalıştaylardan sinema ve konserlere kadar pek çok etkinlik, Rami'nin nasıl yaşayan bir merkez haline geldiğini açıkça gösteriyor. Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

