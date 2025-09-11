Haberler

Prof. Dr. Douglas Baird, Türkiye'deki Tarihi Kazı Çalışmalarına Devam Ediyor

Prof. Dr. Douglas Baird, Türkiye'deki Tarihi Kazı Çalışmalarına Devam Ediyor
Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Douglas Baird, 30 yıl boyunca Türkiye'de yaptığı kazılarla insanlık tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Mendik Tepe'deki kazılara başkanlık eden Baird, bu bölgenin önemli bir arkeolojik merkez olduğunu vurguladı ve Taş Tepeler Projesi'nde yer almanın heyecanını paylaştı.

Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Douglas Baird, 30 yıldır Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yürüttüğü kazı çalışmalarıyla tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

Başta Ürdün ve Irak olmak üzere Orta Doğu'nun birçok yerinde kazı çalışması yaptıktan sonra 1995'te Türkiye'ye gelen İngiliz arkeolog Baird, Konya'da Çatalhöyük, Boncuklu Höyük, Karaman'da Pınarbaşı kazılarında önemli araştırmalara imza attı.

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının "Taş Tepeler Projesi" kapsamında Göbeklitepe'den önce inşa edildiği düşünülen, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Mendik Tepe'deki kazılara başkanlık yapan 65 yaşındaki Baird, işini ilk günkü heyecanla yapıyor.

Baird, AA muhabirine, Türkiye'de uzun yıllardır kazı çalışmaları yürüttüğünü belirterek, Mendik Tepe'nin insanlık tarihinin en erken dönemlerine ışık tutan bir merkez olduğunu söyledi.

Orta Doğu'nun insanlığın merkezi olduğunu dile getiren Baird, "Doktora hocamla birlikte Irak'ta, Mendik Tepe ile benzer tarihlere sahip Neolitik Çağ yerleşimlerinde kazılar yapıyordum. O dönemde bu yerleşimlerin Türkiye'ye doğru nasıl yayıldığını anlamak istedik. Aynı yıllarda Çatalhöyük'te de kazı yürütülüyordu. Biz de bu nedenle İç Anadolu'da kazılara başladık." dedi.

Taş Tepeler'deki kazılar herkesi heyecanlandırıyor

Taş Tepeler Projesi'nde yer almanın kendileri için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirten Baird, şunları kaydetti:

"İç Anadolu'da gerçekleştirdiğimiz farklı yerleşimleri kapsayan bölgesel çalışmanın bir benzerini burada daha geniş ölçekte yapma fırsatımız olacak. Taş Tepeler Projesi kapsamında farklı akademisyenlerin yürüttüğü kazılarda elde edilen verileri birlikte değerlendirerek aradaki bağlantıları ortaya koyabileceğiz. Bu, proje çalışanları için oldukça heyecan verici. Biz de Mendik Tepe kazısıyla bu projeye katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Taş Tepeler, büyük dikili taşları ve görkemli yapılarıyla yalnızca akademisyenler için değil, toplumun geneli için de heyecan verici bir alan. Yapılan belgeseller ve ziyaretçi ilgisi de bunu gösteriyor."

Baird, Mendik Tepe'deki kazı çalışmalarını sürdürmek için Türkiye'de yaklaşık 5 yıl daha kalmayı planladığını belirtti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
