Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Doğduğu Ev Müze ve Bilim Merkezi Oluyor

MARDİN'in Savur ilçesinde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü tarihi ev, kapsamlı bir restorasyonun ardından müze ve bilim merkezi olarak hizmete açılacak.

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin girişimleriyle başlatılan projeyle, ilçeye hem kültürel hem de turistik bir değer kazandırılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 40 milyon TL bedelle ihalesi yapılan proje kapsamında, Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı, 36 odalı tarihi konak aslına uygun şekilde restore edilecek. Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, yapının hem müze hem de gençler için bilim merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 25 milyon TL ek yatırım yapılacak. Bu kapsamda binanın bir bölümü, gençlerin ve çocukların bilimle tanışacağı, uygulamalı eğitimler alabileceği modern bir bilim merkezi haline getirilecek. Binlerce yıllık geçmişe sahip yapının birinci katında sinema salonu, kütüphane, okuma salonları ve çalışma alanları yer alacak. İkinci katta ise Prof. Dr. Aziz Sancar'a ait kişisel eşyalar, belgeler ve bilimsel başarıların sergileneceği müze bölümü oluşturulacak. Yapı, yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacak.

'SAVUR, AZİZ SANCAR İLE BİLİMİN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ OLACAK'

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, projenin ilçeye büyük değer katacağını belirterek, "Bulunduğumuz yer, Nobel Ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'ın çocukluğunun ve eğitim hayatının geçtiği ev. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihalesi yapıldı, kısa süre içinde restorasyon çalışmaları başlayacak. Bina, 'Aziz Sancar Evi' adıyla müze haline getirilecek. Ayrıca birinci katta TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi kurulacak ve tamamen gençlerin eğitimine ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu proje, Aziz Sancar'a yakışır bir şekilde düzenlenecekö dedi.

Başkan Hamidi, konak hakkında bilgi vererek, "Aziz Sancar'ın babası, amcaları ve kardeşleri de bu konakta yaşamışlardı. Sancar'ın üniversiteye hazırlandığı oda, annesinin ve kardeşlerinin yaşadığı bölümler korunacak. Bu yapı, Sancar'ın dedesinin konağıydı. O dönemlerde Mardin-Savur geleneğine göre aileler aynı konakta bir arada yaşardı. Restorasyon sırasında tarihi dokuya zarar verilmeden beton eklemeler kaldırılacak ve konak, ilk günkü özgün haline kavuşturulacak. Tamamlandığında dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekecekö diye konuştu.

Haber ve Göüntü: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MARDIN