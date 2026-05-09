Söke'de Priene Kültür Festivali başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Priene Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde konuşan yetkililer, kültürel değerlerin tanıtımına vurgu yaparak Priene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne alınması için çalışmalara devam ettiklerini belirttiler.

Güllübahçe Mahallesi'nde Priene Antik Kenti'nde gerçekleştirilen festivalde kortej yürüyüşünün ardından yoga, step aerobik ve pilates etkinlikleri yapıldı.

Burada konuşan Kaymakam Ali Akça, festivalin kültürel değerlerin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını belirterek, "Priene bizim için yalnızca bir antik kent değil Söke'nin dünyaya açılan kültür kapısıdır." dedi.

Priene Antik Kenti Alan Başkanı Mine Aşçı ise bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, antik kentin UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne alınması için yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Güllübahçe Muhtarı Yusuf Çam da festivalin her geçen yıl daha da büyüyeceğine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar grubunun sahne aldığı etkinlikte halk oyunları gösterisi ve çocuklar için arkeoloji atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

Festival yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Etkinliğe AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
