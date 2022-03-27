KOZAN, ADANA (İHA) - Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'ı coşturdu

ADANA - Adana'da bu yıl 10. su düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalının Kozan'da düzenlenen tarihi çarşıda esnaf ve vatandaşın yüzü karnaval ile güldü. Kozan'ın yöresel lezzetleri, el işleri kadın kooperatif çalışmaları karnavalda yer alırken portakal çiçeği temalarla süslenen stantlar ziyaretçi akınına uğradı.

Kozanda hafta sonu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalının ilk kez Kozan'da düzenlenen ayağında karnaval coşkusu esnafın yüzünü güldürdü. 7 Asırlık geçmişe sahip tarihi çarşıda Bir zamanlar Çukurova dizi oyuncuları da Karnaval coşkusuna ortak olurken vatandaşlar gün boyu doyasıya eğlendi.

" Kozan'a iki günde 40 bin ziyaretçi"

Adana sokak lezzeti olan kebapçılar, şırdancılar ve sucuk ekmek satan esnaflar karnavalda oyun havaları eşliğinde mangallarını ateşlerken, kadın girişimciler portakal ürünlerinden hazırladıkları özel tasarımlar fotoğraf alanları ile karnavalda göz doldurdu. Kozan belediyesi yaklaşık 40 bin ziyaretçinin ilçeyi iki gün içinde ilçeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Karnavalın kapanış gününde sahne alan aşıklar yöresel atışmaları gün yüzüne çıkarırken oyun havaları eşliğinde vatandaşlar sokaklarda coşkuya ortak oldu.

"Sinema sanatçıları Kozan karnavalını gezdi"

"Bir zamanlar Çukurova" dizisi oyuncusu Sinema Sanatçısı Erkan Bektaş film seti ekibi ile Karnaval alanını gezerek Kozan barajında tekne turu yaptı.

Sanatçı Erkan Bektaş " Adana ve Kozan ben buraları çok sevdim. Festival ile canlı bir yer haline gelmiş. Bu sokakları dizi seti olarak kullanıyoruz. Birçok Kozanlı dizide oynuyor. Gerçekten tarihi, coğrafi anlamda da çok güzel bir yer. Herkesi buraları görmeye bekleriz" dedi.

Esnaflardan Hediye Portakal " Karnaval çok güzel geçiyor. İnsanlarla kaynaştık. Çok güzel kaynaştık. Kadın esnaf olarak başarmak isteyen kadınlar buradaydı. Gece gündüz çalıştılar ve Kozan'a renk getirdiler" diye konuştu.

Esnaf Serap Pehlivan'da Kozan'da festivalin büyük bir coşku yaşattığını ifade ederek "Adana'ya gelen turları bölgemize çekebilirsek şahane olur" dedi.

Esnaf Metin Yüce de Kozan da her yıl kendine özgü bir festivali olması gerektiğini belirterek esnafın yüzünün güldüğünü kaydetti.