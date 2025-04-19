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Polonya KTO Tiyatrosu Adana'da Büyüleyici Bir Sokak Performansı Sergiledi

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Adana Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali'nde Polonya KTO Tiyatrosu, 'Seyyah' isimli sokak gösterisi ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Diyalogsuz performans, Thomas Stearns Eliot'ın şiirlerinden ilham alarak 21. Yüzyıl insanının kaygılarını sahneye taşıdı.

ADANA Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali'ne katılan Polonya KTO Tiyatrosu kentin merkezi noktalarında gerçekleştirdiği diyalogsuz canlı performanslarla izleyenleri büyüledi. 'Seyyah' isimli sokak gösterisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kentin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi'nde halkla buluşan Polonya KTO Tiyatrosu oyuncuları müzik eşliğinde diyalogsuz sergilediği canlı performans ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Thomas Stearns Eliot'ın şiirlerinden ilham alan bir tiyatro yapımı çarpıcı gösterisiyle dakikalarca alkış aldı. Çok sayıda vatandaşın yoğun katılım gösterdiği sokak tiyatrosu, İnsanın insanlığını yitirmiş, bir dünyadaki kaygılarını konu alıyor. 'Seyyah' isimli gösteri, 21. Yüzyıl insanının bir gününü anlatıyor. Diyalogsuz bu performans, film müziklerinden klasik eserlere, rap ve pop şarkılarına kadar farklı bestecilerin eserleriyle sunuluyor.

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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