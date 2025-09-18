Philippe Dupuich'in 'Afro-Turk Spirit' Sergisi İzmir'de Açıldı

Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich'in "Afro-Turk Spirit" sergisi, Afro-Türklerin tarihine, kimliğine ve bugünkü yaşamlarına dair güçlü bir görsel anlatı sunuyor.

İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde açılan sergi, Afro-Türklerin toplumsal hafızasını görünür kılmayı hedefliyor.

Dupuich, İzmir'in Kadifekale, Hasköy ve Basmane semtlerinde yaptığı çekimlerle portreler, ritüeller, kamusal alanlar ve ev içi sahneler üzerinden Afro-Türklerin güncel yaşamını belgeledi.

Fotoğrafçı, özellikle topluluğun hala yaşattığı Dana Bayramı geleneğine odaklanarak bu ritüelin yalnızca bir dini etkinlik değil, aynı zamanda kolektif dayanışmanın ve kamusal görünürlük aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Sergi, Fransız Kültür Merkezi'nin Fransa ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimleri, göç, dil, kimlik ve hafıza üzerinden yeniden keşfetmeye amaçlayan Odyssées serisinin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuich, AA muhabirine, uzun yıllar Hint Okyanusu'ndaki Réunion Adası'nda yaşadığını, kölelikten izler taşıyan toplumlarla ilgili belgesel projeler yürüttüğünü belirterek, Afro-Türklerin hikayesinin ilgisini çektiğini söyledi.

İzmir'e dört kez gelerek çekimler yaptığını ifade eden Dupuich, şunları kaydetti:

"İzmir'de çok fazla bilinen bir topluluk değil. Bir gün Kadifekale'de Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden Orhan ile dolaşırken bir okul çıkışında öğrencilerin ona İngilizce seslendiğini, Orhan Bey'in ise Türkçe yanıt verdiğini gördüm. 'Ben de sizin gibi Türk'üm, turist değilim.' dedi. Çocuklar çok şaşırmıştı. O an, toplumun bu hikayeyi pek bilmediğini fark ettim."

Sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.