Haberler

Tekirdağ'da Perinthos Tiyatrosu 2 bin yıl sonra yeniden sanatla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da bulunan Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro, 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Öğretmenler Maarif Korosu’nun performansı ile yeniden sanatla buluştu. Proje, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı ve kültürel değerleri tanıtmayı amaçlıyor.

Tekirdağ'da kazı çalışmaları devam eden Perinthos Antik Kenti içerisinde bulunan Perinthos Tiyatrosu, yaklaşık 2 bin yıl sonra yeniden sanatla buluştu.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan " Turizm Haftası" kapsamında Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi tiyatro alanında kültürel bir proje hayata geçirildi. Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan kazı alanında düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Öğretmenler Maarif Korosu tarafından seslendirilen Tekirdağ türküsü eşliğinde profesyonel bir klip çekimi yapıldı. Tarihi atmosfer ile sanatın estetik gücünün bir araya geldiği çekimlerde, Perinthos Tiyatrosu'nun tarihi dokusu ve kültürel mirası ön plana çıkarıldı.

Projeye tanıtım desteği ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından verildi. Çalışmayla birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Tekirdağ'da görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Korosu'nun performansı ile anlam kazanan etkinlik, geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir bağ kurarak Perinthos'un tarihi sahnesinde sanatın yeniden başlamasına vesile oldu.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Perinthos gibi köklü bir geçmişe sahip antik kentte yaklaşık 2 bin yıl sonra sanatın yeniden yankılanmasının büyük anlam taşıdığını belirterek, Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel değerlerini sanat aracılığıyla tanıtmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı

Okul saldırısında terör bağlantısı var mı? Bakan Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ardından annesi de gözaltına alındı

Saldırganın emniyet müdürü babasının ardından annesi de gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih

Ayağına yaptırdığı ''Batman'' dövmesine beğeni yağıyor