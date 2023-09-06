Pazaryeri'de Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman Konseri

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman konseri düzenlendi. Konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman rüzgarı esti.

Pazaryeri panayır alanında oluşturulan platformla Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman konseri ilçeye renk katarken, çevre il ve ilçelerden yaklaşık 10 bin kişi konseri izledi. Sevilen sanatçılar birbirinden güzel şarkılarını Pazaryerililer için söylerken, konsere katılan vatandaşlarda sanatçılara söyledikleri şarkılarda eşlik etti.

Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve alanı dolduran binlerce vatandaşa teşekkür ederken, Başkan Tekin sanatçılara Kınık Köyünde üretilen çömlek cezve hediye etti ve çiçek takdim etti.

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Mustafa Ceceli ve Öykü Gürman konserine Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, il ve belediye meclisi üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe merkezi, köyler ve civar ilçelerden gelen binlerce vatandaş katıldı. - BİLECİK