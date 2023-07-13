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Patara Antik Kenti'nde Deniz Feneri'nden Su Akıtıldı

Kültür Sanat Haberleri

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan tarihi Patara Antik Kenti'nde çalışan kazı ekibi, 6 bin yıl öncesine uzanan deniz fenerinin çeşme oluğundan su akıtmayı başardı. Patara Deniz Feneri'nin inşası devam ederken, kazılar sırasında ortaya çıkan yunus kabartmalı taş da geçen sene yerine yerleştirildi. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından güzel haberi duyurarak Antalya Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde çalışan kazı ekibi, 21 metre yüksekliğe çıkan deniz fenerinin çeşme oluğundan su akıttı.Antalya Valiliği'nin ihalesini yaptığı çalışmalar kapsamında sürüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, en son teknolojilerle orijinal yerleri tek tek belirlendi. Patara kazıları sırasında ortaya çıktıktan sonra toprağa gömülen yunus kabartmalı taş, 10 yıl aranın ardından geçen sene Patara Deniz Feneri'ne yerleştirildi. Mayıs ayında ise son basamağı yerine koyulan Patara Deniz Feneri, 21 metre yüksekliğe ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Kültür Sanat

Havva İşkan Işık Antalya Valiliği Kültür Sanat Haberler

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