Patara Antik Kenti'nde Deniz Feneri'nden Su Akıtıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan tarihi Patara Antik Kenti'nde çalışan kazı ekibi, 6 bin yıl öncesine uzanan deniz fenerinin çeşme oluğundan su akıtmayı başardı. Patara Deniz Feneri'nin inşası devam ederken, kazılar sırasında ortaya çıkan yunus kabartmalı taş da geçen sene yerine yerleştirildi. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından güzel haberi duyurarak Antalya Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.