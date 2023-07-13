Patara Antik Kenti'nde Deniz Feneri'nden Su Akıtıldı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan tarihi Patara Antik Kenti'nde çalışan kazı ekibi, 6 bin yıl öncesine uzanan deniz fenerinin çeşme oluğundan su akıtmayı başardı. Patara Deniz Feneri'nin inşası devam ederken, kazılar sırasında ortaya çıkan yunus kabartmalı taş da geçen sene yerine yerleştirildi. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından güzel haberi duyurarak Antalya Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde çalışan kazı ekibi, 21 metre yüksekliğe çıkan deniz fenerinin çeşme oluğundan su akıttı.
Havva İşkan Işık Antalya Valiliği Kültür Sanat Haberler