Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluştu - Haberler

Pastacılık alanında çalışan profesyonellerin katıldığı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nin 7'ncisi İzmir'de başladı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Uluslararası Master Of Cake İzmir Festivali Başkanı Zümra Uludoğan, yarışmaya bu yıl "ekmek" ve "boyoz" kategorilerini de dahil ettiklerini belirtti.

Festivalde ailelerin çocukları ile keyifli zaman geçireceği bir ortam hazırladıklarını da vurgulayan Uludoğan, festival gelirlerinin bir kısmını Türkiye Kan Ordusu Kanser Derneğine bağışlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir Aşçılar Derneği tarafından organize edilen, Down sendromlu çocuklarımızı da festivalde etkinliklere dahil ettik. Festivalimize daha önce de katılmış olan dünyaca tanınmış İspanyol Cake art-kek sanatçısı ve öğretmeni Daniel Dieguez de üstün yeteneklerini göstermek üzere yine bizlerle beraber. Sanatçı Yüzüklerin Efendisi filminin karakterlerinden birini 400 kilo çikolata kullanarak bir sanat eseri oluşturdu. Herkesi bu eserleri görmek için festivalimize bekliyoruz."

Festival yarın yapılacak etkinlikler ve ödül töreniyle sona erecek.