Haberler

Atatürk Üniversitesi'nde illüstrasyon sergisi açıldı

Atatürk Üniversitesi'nde illüstrasyon sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, illüstratör Özlem Yılmaz'ın 2016-2023 döneminde hazırladığı 30 eser sergilendi. Sergide halk ozanlarından festival afiş tasarımlarına kadar çeşitli temalarda çalışmalar yer aldı.

Erzurum'da illüstratör Özlem Yılmaz'ın 2016-2023 döneminde hazırladığı 30 eserden oluşan illüstrasyon sergisi, Atatürk Üniversitesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açılan sergide, halk ozanlarından dünya meselelerine, festival afiş tasarımlarından serbest stil çalışmalara kadar farklı temalarda hazırlanan 30 eser yer aldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, Yılmaz'ın aynı zamanda fakültede doktora eğitimine devam ettiğini belirterek, başarılı çalışmasından dolayı kendisini tebrik etti.

İllüstratör Yılmaz ise 2016 yılından 2023'e kadar yaptığı eserleri sergilediğini söyledi.

İllüstrasyon aracılığıyla duyguların ifadesinin çok kıymetli olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu çalışmamın 'Ben gibi bana benzeyen' başlığında olmasının temel nedeni, kişilerle ortak duyguları paylaşmam, yoğun bir empati oluşturmam, onlarla birlikte kendime bir anlam bularak eserlerime hikayeler yazmaktır. Örneğin, bir halk ozanı çizeceksem onun eserini, müziklerini dinleyerek onun gibi olmanın nasıl bir şey olduğuna inmeye çalışıyorum. Çalışmalarımda, halk hikayesi karakter tasarımları, halk ozanları, kuş figürü, hayvan insan ilişkileri bulunuyor."

Sergi, iki hafta boyunca açık olacak.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig'de top koşturuyor

Bir dönemin efsanesi 4. Lig'e kadar düştü
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu