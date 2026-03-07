Mersin'de Özgecan Aslan anısına "Kadının Sözü" konseri düzenlendi

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Kadının Sözü" konseriyle ölümünün 11. yılında anıldı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Özgecan Aslan'ın opera sanatçısı ablası Beste Aslan sahne aldı.

Konserde sanatçılar Şevval Sam, Ahmet Selçuk İlkan ve Çiğdem Sığırcı da sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikten elde edilen gelirin kız çocuklarının eğitimine katkı sağlamak amacıyla burs olarak bağışlanacağı belirtildi.

Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan ve babası Mehmet Aslan'ın da katıldığı konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Beste Aslan, AA muhabirine konserin temel amacının kız çocuklarının gelişimi ve eğitimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Geride kalan 11 senede eğitim hayatında büyük zorluklar yaşayarak bulunduğu konuma geldiğini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Umarım bundan sonrasında hiçbir aile ve kadın şiddetine ve cinayetlere maruz kalmaz. Bunu değiştirmek için elimden ne geliyorsa her gün bir parça bir şey ekleyerek yoluma devam edeceğim."

Sanatçılar Şevval Sam ve Ahmet Selçuk İlkan, konserde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.