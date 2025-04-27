Özel Gereksinimli Asya Kocakaya'ya Zabıtadan Doğum Günü Sürprizi

Kayseri'de zabıta ekipleri, özel gereksinimli Asya Kocakaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, mesleği çok sevdiğini öğrendikleri Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Asya'nın 8'inci yaş günü için özel bir kutlama hazırladı.

Evinden alınarak Zabıta Merkez Amirliği'ne getirilen Asya, burada personel tarafından konfetiler ve "İyi ki doğdun Asya" sloganlarıyla karşılandı.

Şaşkınlık yaşayan ve çok mutlu olan Asya, fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasını kesti.

Asya, zabıta telsizinden anons da yaparak, tüm ekibe teşekkür etti.

Kutlamaya katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Asya'nın yeni yaşını kutlayarak, "Artık sen bizim zabıta neferimizsin. Bu mesleği sevdiğin için sana çok teşekkür ederiz. Asya'nın bu talebini duyduğumuzda çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Asya'mıza ve ailesine selamlarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.