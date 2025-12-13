Haberler

Gönüllü ressamlar, özel çocukların portrelerini karakalemle resmetti

Güncelleme:
Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Portekiz'den 20 gönüllü ressam, özel gereksinimli öğrencilerin portrelerini çizerek 'Mutluluğun Resmini Çiziyorum' projesini hayata geçirdi. Öğrenciler, resimlerini sergide ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden ve Portekiz'den 20 gönüllü ressam, Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulundaki özel gereksinimli öğrencilerin karakalem portrelerini çizdi.

Ressam Tülin Dumlu Kaygusuz "Mutluluğun Resmini Çiziyorum" adlı projesi için işbirliği yapmak amacıyla Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulu yönetimiyle iletişime geçti.

Okul yönetiminin de kabulüyle başlatılan proje kapsamında okulda öğrenim gören 20 öğrencinin fotoğrafları ailelerinden izin alınarak temin edildi.

Fotoğraflar daha sonra Portekiz'in yanı sıra İstanbul, Eskişehir, Adana, Antalya, Aydın, Artvin, Bayburt, Bursa ve Sivas gibi şehirlerdeki 20 gönüllü ressama gönderildi.

Çocukların portrelerini karakalemle çizen ressamlar, eylülde başlayıp bu ay sona eren proje kapsamında hazırladıkları tabloları, duygu ve düşüncelerinin de bulunduğu notlar da ekleyip kargoyla okula iletti.

Okul yönetimi de öğrencileri ve ailelerini davet ederek sergi açtı. Sergide resimlerini ilk kez gören öğrenciler, heyecan ve mutluluklarını öğretmenleriyle paylaştı.

"Çocuklarımızın mutluluğu, hedefimize ulaştığımızı gösterdi"

Okulun müdür yardımcısı Sadiye Candüz, AA muhabirine, eylül ayında başlayan projeye katkı sunan ressamlara teşekkür etti.

Çizimlerin hepsinin özenle yapıldığını dile getiren Candüz, şunları kaydetti:

"Projenin adı 'Mutluluğun Resmini Çiziyorum.' Gönüllü çizerler bizimle iletişime geçti. Özel çocuklarımızın karakalem portrelerini yapmak istediklerini söylediler. Biz de hemen çalışmalara başladık. Müzik öğretmenimiz Saliha Can bu süreçte büyük emek verdi. Amacımız çocuklarımıza unutulmaz bir hatıra bırakmak, ailelerimizle bağımızı güçlendirmekti. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek hedefimize ulaştığımızın göstergesi."

Candüz, resimlerin çocukların hayatlarında unutulmaz bir anı olarak kalacağını kaydetti.

"Gözlerindeki mutluluk yorgunluğumuzu unutturdu"

Projenin yürütücülerinden müzik öğretmeni Saliha Can ise sürecin uzun ve heyecan verici olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin fotoğraflarını gönüllü sanatçılara gönderdiklerini anlatan Can, şöyle konuştu:

"Onlar da bize özenle hazırlanmış karakalem portrelerle döndüler. Velilerimizin ve öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk bütün yorgunluğumuzu unutturdu. Hem öğrencilerimizin çabasını hem de velilerimizin sabrını onurlandırmak istedik. Velilerimize bu yolculuklarında emeklerine teşekkür olarak karakalem portreler hediye ettik."

Can, her özel öğrencinin kendi hikayesiyle ilham verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
