Edirneli zanaatkar Abacı UNESCO toplantısına katılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü sahibi Özcan Abacı, UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Taraf Devletler Genel Kurulu'na katılacak.

Abacı, AA muhabirine, Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneğinin (ANELSANDER) geleneksel el sanatlarının tanıtımı ve yaşatılması yönündeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Dernek üyelerinden oluşan heyetin, 17-18 Haziran tarihlerinde UNESCO Paris Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek UNESCO 2003 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Taraf Devletler Genel Kurulu 11. Oturumu'na katılacağını belirten Abacı, toplantıda 185 ülkenin temsilcilerinin bir araya geleceğini ifade etti.

Genel kurulda yaşayan kültürel mirasın korunması, periyodik raporlama mekanizmaları, Somut Olmayan Kültürel Miras Fonu'nun kullanımı, sivil toplum kuruluşlarının akreditasyon süreçleri ve yeni komite üyelerinin seçimi gibi konuların ele alınacağını aktaran Abacı, kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası iş birliklerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Türkiye'den akredite olacak yeni sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de genel kurulda yer alacağını dile getiren Abacı, ANELSANDER Yönetim Kurulunu temsilen Uğur Türker'in yanı sıra UNESCO Çalışma Kurulu üyeleri Meltem Alkur ve Deniz Can Saltık'ın da toplantıya katılacağını bildirdi.

Abacı, ulusal ve uluslararası platformlarda geleneksel el sanatlarını tanıtmaya devam edeceklerini belirterek, özellikle talika ve fayton maketi yapım sanatının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.