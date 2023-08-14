Oyuncu Çetin Altay ve Teknik Direktör Güvenç Kurtar, Pendik'te gerçekleştirilen radyo programına konuk oldu. Programa vatandaşlar da izleyici olarak katıldı. Güvenç Kurtar Avrupa serüvenleri hakkında konuşurken, Çetin Altay projeleri hakkında bilgi verdi.

Oyuncu Çetin Altay ve Teknik Direktör Güvenç Kurtar Pendik'te söyleşiye katıldı

İSTANBUL - Oyuncu Çetin Altay ve Teknik Direktör Güvenç Kurtar dün Pendik'te radyo programına konuk oldu. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen radyo programına vatandaşlar izleyici olarak katıldı.

Usta oyuncu Çetin Altay ve Teknik Direktör Güvenç Kurtar dün Pendik Atlantis Mobilyacılar Çarşısında radyo programına konuk oldu. Atlantis Mobilyacılar Çarşısında gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar da eşlik etti. Teknik direktör Güvenç Kurtar, Türk takımlarının Avrupa serüvenleri hakkında konuştu. Usta oyuncu Altay ise projeleri hakkında bilgi verdi.