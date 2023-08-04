Öykü Gürman, Marmara Adası'nda Sahne Aldı

Sanatçı Öykü Gürman, Marmara Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Saraylar Mahallesi'nde konser verdi. Konsere gelenler, müzik eşliğinde güzel anlar yaşadı. Ayrıca konserde, doğum günü ve evlilik teklifine de şahitlik edildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ada sakinlerinin Gürman'a yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.