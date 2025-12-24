Tunceli'de kartalın "dron avı"na tanıklık eden doğa tutkunu o anları anlattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kartalın "dron avı"na tanıklık eden doğa ve fotoğraf tutkunu, olay sonrası cihazına nasıl ulaştığını anlattı.

İlçenin Ağdat köyüne gezmeye giden doğa ve fotoğraf tutkunu Özgür Şahin, Sultan Baba Dağı eteklerinde havadaki dronunu kartala kaptırdı.

Dronu pençeleriyle kavrayan kartal, daha sonra cihazı bir sürede havada taşıyıp yaklaşık 3 bin rakımlı karlı dağın zirvesine bıraktı.

Özgür Şahin ve beraberindeki arkadaşları, konum bilgilerinden hareketle profesyonel dağcıların desteğiyle zirveye ulaşıp dronu buldu.

Kartalın "dron avı" aynı cihazın kamerasına yansıdı.

"Dronu yüksek bir dağın zirvesine doğru götürdü"

Doğa tutkunu Şahin, yaptığı açıklamada, doğa çekimleri sırasındayken dronunun aniden irtifa kaybettiğini söyledi.

Dron kamerasına baktığında ise cihazının bir kartal tarafından alındığını fark ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Dronu havada yakalayan kartal, bir süre havada süzülerek dronu yüksek bir dağın zirvesine doğru götürdü. Daha sonra GPS'den yaptığımız incelemede, dronun Ovacık ilçesinde bulunan yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki Sultan Baba Dağı zirvesinde olduğunu tespit ettik. Daha sonra drona ulaşmak için profesyonel dağcılardan destek istedim. Dağcılarla yaklaşık 6 saat süren bir tırmanış sonrasında drona ulaşmayı başardık."

Şahin, dronunda herhangi bir hasar oluşmadığını ve çalıştığını ifade ederek, "Bu deneyim bizlere bölgedeki yaban hayatının ne denli güçlü ve etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu deneyim bizlere, doğa çekimlerinde daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.