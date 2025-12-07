Haberler

Otizmli Erdem, ahşap yakma sanatıyla yeteneğini görünür kıldı

Güncelleme:
Kilis'te özel eğitim meslek okulunda eğitim alan 19 yaşındaki otizmli Erdem Tekyıldırım, ahşap yakma sanatıyla hem kendini ifade ediyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor. Eğitim aldığı okulda, yıl sonunda eserlerini sergiye çıkararak büyük bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

Kilis'te özel eğitim meslek okulunda resim yeteneği keşfedilen 19 yaşındaki otizmli Erdem Tekyıldırım, ahşap yakma sanatı sayesinde hem üretmenin mutluluğunu yaşıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda yaklaşık dört yıldır eğitim alan Tekyıldırım, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ahşap zemin üzerine özgün çalışmalar yapmaya başladı.

İlk zamanlarda zorlanan Tekyıldırım, zamanla ahşap yakma sanatına tutkuyla bağlandı.

Tekyıldırım, yıl sonunda sergi açarak tüm eserlerini görücüye çıkarmayı hedefliyor.

"Sınıfımızdaki tüm ahşap yakma eserleri ona ait"

Ekrem Çetin Özel Eğitim Meslek Okulu Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Murat Erdem, AA muhabirine, Erdem Tekyıldırım'ın okula başladığı ilk günlerde resme olan ilgisini fark ettiklerini dile getirdi.

Tekyıldırım'ın anlama ve uygulama becerisinin yüksek olduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin ilgi alanlarına uygun çalışmalar yapıyoruz. Yeteneklerini gördüğümüzde bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız özel öğrencilerimizin bağımsız üretim yapabilmelerini sağlamak ve onları topluma kazandırmak. Sınıftaki tüm ahşap yakma çalışmalarını tek başına o yaptı. Bu çalışmaları severek ve sabırla yapıyor. Yaptığı ürünleri yıl sonu sergiliyoruz ve çok beğeni topluyor."

Erdem, ahşap yakma eserlerinin geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığını kaydetti.

Resim sayesinde kendini ifade ediyor

Baba Hikmet Tekyıldırım ise oğluna 2 yaşında otizm tanısı konulduğunu, okulun oğlunun gelişim sürecine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Oğlunun ilk yıllarda ağır otizm tanısıyla zorlu süreçler yaşadığını anlatan Tekyıldırım, şöyle konuştu:

"Oğlum okula ilk geldiğinde çok zor süreçler geçirdi. O dönem ümitsizliğe kapılmıştım ama şimdi görüyorum ki hocalarının verdiği emek yerde kalmadı. Oğlum çok güzel işler yapıyor. Resim yeteneği oğlum için sosyal bir aktivite oldu, kendini ifade edebiliyor. Hocalarının sayesinde bayağı yol katetti. Onu mutlu görmek bizi de mutlu ediyor."

Baba Tekyıldırım, oğlunun yaptığı ilk eser olan ahşap yakma Atatürk portresini kendisine hediye ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Kültür Sanat
