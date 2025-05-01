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Osmanlı Halılarında 'Gülen Yüz' Emojisi Keşfedildi

Osmanlı Halılarında 'Gülen Yüz' Emojisi Keşfedildi
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Tokat Mevlevihane Müzesi'nde yapılan envanter çalışmaları sırasında, 18. yüzyıla ait Osmanlı halılarında 20. yüzyılda tescillenen günümüz emojilerini andıran insan yüzü motifleri keşfedildi. Bu buluş, dijital çağın simgelerinin tarihi köklerine ışık tutuyor.

'Gülen yüz' emojisi 3 asırlık Osmanlı halısında ortaya çıktı

Emojinin kökleri Tokat'ta keşfedildi

TOKAT - Tokat Mevlevihane Müzesi'nde Osmanlı halılarında keşfedilen emoji benzeri yüz motifleri, 20'nci yüzyılda tescillenmelerine rağmen 3 asırlık Osmanlı halılarına işlendikleri ortaya çıktı.

Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi'nde yapılan envanter çalışmaları sırasında, 18. yüzyıla ait Osmanlı halılarında 20. Yüzyıl'da tescillenen günümüz emojilerini andıran insan yüzü motifleri keşfedildi. Gülümseyen ve kızgın yüz gibi figürlerin yer aldığı bu motifler, dijital çağın simgelerinden olan "gülen yüz" ikonunun çok daha eski kökenlere dayandığını gösterdi. Bu buluş, 1963'te Amerikalı Harvey Ross Ball tarafından çizilen ve sonradan "Smiley" markasıyla dünya çapında ün kazanan simgenin tarihine yeni bir perspektif kazandırdı. Anadolu kültüründe duyguların simgelerle ifade edilme geleneğine dikkat çeken bu gelişme, Türk halı sanatının da anlatım gücünü vurguluyor.

Müze bünyesindeki 320 halının envanter çalışmaları sırasında motifleri fark ettiklerini söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Müzemizde envantere kayıtlı 320 halı bulunuyor. Detaylı incelemelerimiz sırasında bazı motiflerin sadece süsleme amacı taşımadığı, insan yüzünü çağrıştıran anlatımlar içerdiği fark edildi. Bugün dijital dünyada kullanılan duygusal simgelerin, yüzyıllar önce Anadolu'da halı motiflerine sanatsal bir biçimde işlendiğini görmek, kültürel derinliğimizi ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Kültür Sanat
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