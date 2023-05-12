Osmanlı'dan günümüze ulaşan bu bastonlar servet değerinde

Kayınvalidesinin bastonunu tamir ettiremeyince atölye kurdu, ünü dünyaya yayıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 1993 yılında yaşamını yitiren Münteka Çelebi'nin elinden çıkan bastonlara adeta paha biçilemiyor. Devrek Bastonu Osmanlı'dan bu yana üretiliyor.

Devrek ilçesinde kayınvalidesine ait bastonu ustasına tamir ettiremeyince atölye açan Münteka Çelebi'nin sanat hayatı boyunca ürettiği bastonlara adeta değer biçilemiyor. Devrek Bastonları'nı Türkiye'nin yanı sıra dünyaya duyuran Münteka Çelebi, 1993 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kentte bastonculuğun geliştirilmesi için birçok usta yetiştiren Münteka Çelebi'nin elinden çıkan bastonlar ise yerli ve yabancı siyaset adamlarına, bürokratlara, devlet başkanlarına hediye edildi. Çelebi'nin açtığı atölyede ise oğlu Rüştü Çelebi de babasının izinden giderek Devrek Bastonu'nu yaşatma çabasını hayatını kaybettiği 2013 yılına kadar sürdürdü. 2013 yılında hayatını kaybeden Rüştü Çelebi'nin ardından eşi Dilek Çelebi bu sanatı sürdürmek için devir aldı. Münteka Çelebi'nin açtığı kurstan 50 öğrencisinden geriye bu mesleği Münteka Çelebi Sanatı devam ettiren Usta Çetin karabaş ile bu sanatı devam ettirmeye çalışıyor.

Bastonun dünyaya ün salan hikayesini anlatan Çetin Karabaş, şöyle dedi:

"Merhum Münteka Çelebi ustamın yanında bu işe başladım. Biz burada Münteka Ustamın açtığı kursa 50 kişi başlamıştık. Daha sonradan diğer arkadaşlar bu meslek yerine fabrikaları tercih etti. Ben bu mesleği sevdiğim için devam ettim. ve 1993 yılında Münteka Usta vefat edince oğlu Rüştü Çelebi ile sanat eserlerini Kızılcık ağacına işledik. 2013 yılında oda vefat edince bu sanatın ve mesleğin devam edebilmesi için Münteka ustamın adını yaşatıyorum."

Topkapı Sarayı'nda tek eseri olan Münteka Çelebi'ye ait bastonlar ise kurduğu atölyede yaşatılmaya çalışıyor. Osmanlı'dan bu yana yapımına devam eden Devrek Bastonu'nu "Baston, her yerde bastondur. Ancak üzerinde sanat eseri varsa Devrek Bastonudur" diye nitelendiren Münteka Çelebi'ye ait bastonlar kentteki atölyede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görüyor.

Devrek Bastonu'nun dünyada ilgi kazanmasını sağlayan Münketa Çelebi'nin hikayesini anlatan Dilek Çelebi şöyle dedi:

"1980 yılında bir heves ve inat uğruna mesleğe başlayan Münteka Çelebi Devrek ilçesinde kayınvalidesine ait bastonu ustasına tamir ettiremeyince atölye açıyor. Daha sonrası Devrek Bastonu daha öncede var, imiş ama bu kadar yaygın değilmiş. Münteka Çelebi ile Devrek Bastonu ün salmaya ve daha çok tanınmaya başlamış. Ayrıca Devrek şartlarında entelektüel bir insan. Sanatı ve edebiyatı iyi okuyan birisi. Bütün bu birikimleri iş hayatı boyunca hevesle baston denemeleri yapmaya başlıyor. Yaptığı sanat eseri bastonlar çok beğeniliyor ve o beğenildikçe daha çok sanat eseri icra etmeye devam ediyor. Klasik Devrek bastonların yanı sıra daha modern gelişmiş bastonlar yapmaya başlıyor. Sonrasında o dönemin siyasi kişileri ile tanışarak Devrek bastonunu daha tanınır bir hale geliyor. Bu günkü şöhreti eskiden gelen bir şöhret haline geliyor. 1993 yılında hayatını kaybeden Münteka Çelebi'nin ardından eşim Rüştü Çelebi bu sanatı Münteka Çelebi'nin yetiştirdiği ustalarla devam ettirdi. Eşimde 2013 yılında vefat edince ben devir alarak bu sanatı yaşatmaya çalışıyorum."