Osmanlı çarıkları ayak sağlığına iyi geliyor

Kahramanmaraş'ta kente özgü motiflerle işlenip hazırlanan Osmanlı çarıkları, ayakta koku yapmıyor, mantar oluşumunu engelliyor, vücuttaki statik elektriği uzaklaştırıyor

KAHRAMANMARAŞ - Osmanlı'dan günümüze ustaların maharetli ellerinde hazırlanan çarıklar, ayakta koku yapmıyor, mantar oluşumunu engelliyor, vücuttaki statik elektriği uzaklaştırıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Demirciler ve Kapalı çarşılarındaki yarım asırlık ustalarca hazırlanan kente özgü yemeniler yaz mevsiminde daha çok ilgi görüyor. Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan çarıklar, istenilen renk ve boyuta göre 2 günlük çalışma sonunda hazırlanarak satışa sunuluyor. 100 ile 300 lira fiyat aralığında satılan yemeniler, ayak sağlığı açısında da faydalı.

54 yaşındaki çarıkçı Ali Kutluksaman, "Sipariş üzerine çarık yapıyoruz. Ayakta koku yapmaz, mantar oluşumunu engeller. Vücuttaki statik elektriği yere verir. Doğal deri olduğu için şeker hastalığına da iyi gelir. Her yaştan insan tercih edebiliyor. Eskiden talep azdı şu anda seçenek çoğalınca herkes talep ediyor. Yurt dışından da gelip alan insanlar var. Çarıklar işçiliğine ve modeline göre 100 lira ile 300 lira arasında satılıyor. Tarihi film ve diziler için de çarık hazırlıyoruz" dedi.