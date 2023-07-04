Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup yöneticilik yapan Bizanslı Philippos'un (Filiboz) oğlu Hayrettin'e ait olan tarihi mescidi gün yüzüne çıkartıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Eski Bursa" olarak bilinen Hisar bölgesinde 1326 yılında fethedilen Bursa'yı adım adım ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Osmangazi'de 1326 Bursa'sı canlanıyor

Tarihi Filiboz Mescidi gün yüzüne çıkıyor

Dündar: "Fethedilen Bursa'yı ayağa kaldırıyoruz"

BURSA Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup yöneticilik yapan Bizanslı Philippos'un (Filiboz) oğlu Hayrettin'e ait olan tarihi mescidi gün yüzüne çıkartıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Eski Bursa" olarak bilinen Hisar bölgesinde 1326 yılında fethedilen Bursa'yı adım adım ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi"Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar'daki tarihi dokuyu ortaya çıkarmayı sürdürüyor. 2400 yıl öncesine dayanan tarihi ile Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Hisar bölgesinde bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza atarak bölgeyi açık hava müzesine dönüştüren Osmangazi Belediyesi, 14'üncü yüzyılda inşa edilen, ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidi'ni ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı.

Tarihi dokunun parçaları tamamlanıyor

Kamulaştırılarak elde edilen toplam 3 bin 884 metrekarelik alan üzerinde yeniden inşa edilen tarihi mescidin rekonstrüksiyon projesi, Sanat Tarihi ve Restitüsyon Raporu doğrultusunda hazırlandı. 70 metrekare alan üzerinde aslına uygun şekilde inşa edilen tarihi mescidin kaba inşaatı tamamlanırken ince işçilikleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan tarihi mescit, Hisar bölgesindeki tarihi dokunun bir parçası olacak.

Osmangazi'de rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanında tarihi mirasa da sahip çıktıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hizmet üretiyoruz, eser meydana çıkarıyoruz. Hisar'da adım adım 1326 Bursa'sını ayağa kaldırıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Hisar Bölgesi'nde Kale Sokak, Osmangazi Çıkmazı, Oruçbey Caddesi, Surüstü ve Sümbüllü Bahçe Konağı, Filiboz Mescidi ve Arkeopark çalışmalarıyla fethedilen Bursa'yı yeniden canlandırıyoruz. Bu bölgedeki arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde 14. yüzyıla ait Filiboz Mescidi'ne ulaşıldı. Günümüze ulaşamamış olan Osmanlının ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden gün yüzüne çıkartmak için çalışma başlattık. Bu çalışma ile Bursa tarihinde önemli bir konuma sahip olan bu tarihi yapıyı gün yüzüne çıkartıyoruz. Hisar bölgesinde bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attık. Bu eserimiz de tamamlandığında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sanal ortamda gördüğümüz fethedilen Bursa'yı gerçek olarak Hisar'da yaşayacağız." dedi.