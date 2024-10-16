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Ortaokul Öğrencisi Fatih Dursun, Dünya Birinciliği Ödülü Kazandı

Ortaokul Öğrencisi Fatih Dursun, Dünya Birinciliği Ödülü Kazandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Fatih Dursun, hayvan haklarına dikkat çeken karikatürü ile Belçika'da düzenlenen Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'nda dünya birincisi oldu. Öğrencisinin başarısıyla gururlandıklarını belirten öğretmeni ve okul yöneticisi tebrik ettiklerini ifade etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ortaokul öğrencisi Fatih Dursun'un hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla çizdiği karikatür dünya birinciliği ödülüne layık görüldü.

Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Fatih Dursun, hayvan haklarına dikkati çektiği karikatürüyle Belçika'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'na başvurdu.

Burada juri üyelerince yapılan değerlendirmede Dursun'un karikatürü yüzlerce eseri geride bırakarak dünya birinciliğine seçildi.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu, gazetecilere, 25 yıldır görev yaptığı okulunda bugüne kadar öğrencilerinin sayısız Türkiye ve dünya dereceleri kazandığını söyledi.

Öğrencileri Fatih'in ulaştığı büyük başarıyla gurur duyduğunu dile getiren Ayrancıoğlu, şöyle konuştu:

"Köylerden gelen öğrencilerimizin yatılı okuduğu bu okulda yıllardır karikatür atölye çalışmaları yapıyorum. Burada da yüzlerce öğrencimiz ulusal ve uluslararası büyük başarılara imza attı. Bu da hangi ortamda olursak olalım disiplini elden bırakmadan, emekle, inançla, inatla, sevgiyle ve sabırla çalışmalarına imkan verdiğiniz zaman çocuklarımızın ulaşamayacağı başarı olmadığını gösteriyor. Hayvanların yaşama hakkını karikatürün etkili diliyle yansıtan ve bu konuda dünyaya mesaj veren Fatih'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Okulu Müdürü İlhan Özkan da öğrencilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Kültür Sanat

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