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Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor

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Ordu Gölköy'deki Ulugöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki parkta ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, çevre illerden gelenler sonbahar manzarasını fotoğraflıyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Ulugöl Tabiat Parkı, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki parkta, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve turuncunun tonları yer almaya başladı.

Ulugöl Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerin kimi doğada yürüyüş yaparken kimisi de piknik yapmayı tercih ediyor.

Ordu'nun yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçiler, sonbaharın eşsiz manzaralarını fotoğraf karelerine yansıtmak için bölgede vakit geçiriyor.

Kaynak: AA
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