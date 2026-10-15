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Ordu'daki 2100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli İstanbul'da restore ediliyor

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Ordu'daki 2100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli İstanbul'da restore ediliyor
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Ordu Kurul Kalesi'nde 2016'da bulunan 2100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarında restore ediliyor. Arkeolog Fırat Buzlu nezaretinde restorasyonu yapılan heykelin 6 aya kadar hazır hale getirileceği belirtildi.

Ordu'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Kibele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarında restorvasyon sürecinden geçiyor. Anadolu'nun kadim tarihine ışık tutan eser, kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Ordu'da Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan kazılarda, yaklaşık MÖ 1. yüzyıl, VI. Mithridates dönemine ait olduğu belirlenen 2100 yıllık "Ana Tanrıça Kibele heykeli" koruma ve restorasyon çalışmaları kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzesi laboratuvarında restorvasyon işleminden geçiyor.

Arkeolog Fırat Buzlu nezaretinde büyük bir titizlikle restorvasyonu yapılan Kibele'nin 6 aya kadar hazır hale getirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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