Ordu'da Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali Başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, 21. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali düzenlendi.

Valilik, Büyükşehir ve Kabadüz belediyelerince organize edilen festivalin ilk gününde, tarım ve hayvancılığı teşvik eden yarışmalar gerçekleştirildi.

En güzel buzağı, kuzu, peynir, bal ve turşu yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. At yarışlarında dereceye girenlere ise hediye verildi.

Festival kapsamında yapılan horon şenliğinde de halkoyunları ekipleri gösteri sundu.

Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kabadüz Kaymakamı Mehmet İlgen, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival, yarın organize edilecek etkinliklerin ardından sona erecek.