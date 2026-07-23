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3. Ordu Klarnet Festivali kortejle başladı

3. Ordu Klarnet Festivali kortejle başladı
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Altınordu Belediyesi'nin düzenlediği 3. Ordu Ahmet Özdemir Klarnet Festivali, Sırrıpaşa Caddesi'nden Ceren Özdemir Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı, festival 26 Temmuz'da sona erecek.

Ordu'da Altınordu Belediyesince düzenlenen "3. Ordu Ahmet Özdemir Klarnet Festivali", kortej yürüyüşüyle başladı.

Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nden başlayan yürüyüş, klarnet ve davul eşliğinde Ceren Özdemir Meydanı'na kadar sürdü.

Festivale katılan vatandaşlar, yürüyüş boyunca müzik eşliğinde horon ve karşılama oynarken, çocuklar da klarnet çalarak korteje eşlik etti.

Etkinliğe, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival, çeşitli etkinliklerin ardından 26 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA
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