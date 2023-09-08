Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Opus Müzik Festivali'nde Yansımalar Grubu, Le Chic Bodrum'da gerçekleştirilen müzik dinletisinde sevilen eserlerini seslendirdi. Konseri, piyanist Gülsin Onay'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatsever ve tatilci dinledi. Yansımalar Grubu, geleneksel Türk müziğinden yola çıkarak sade ve dingin bir müzik anlayışını ney ve gitar eşliğinde yorumluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Opus Müzik Festivali'nde "Yansımalar" grubu sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle devam eden festival kapsamında, Le Chic Bodrum'da gerçekleştirilen müzik dinletisinde grup üyeleri sevilen eserlerini seslendirdi.

Konseri, piyanist Gülsin Onay'ın aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever ve tatilciler de dinledi.

Temelde akustik bir tınıya sahip olan grup, geleneksel Türk müziğinden yola çıkarak günümüzü yansıtan, geniş bir yelpazeye açılabilen sade ve dingin bir müzik anlayışını ney ve gitar eşliğinde yorumluyor.

Festival, yarın Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası konseriyle sona erecek.