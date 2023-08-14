Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Olba Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte tarihi eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, antik kentte incelemelerde bulunarak, kazı başkanı ve ekibinden bilgi aldı. Kazılar sonucunda milattan sonra 2. yüzyıla ait heykeller, friz parçaları ve diğer yapısal unsurlar ortaya çıkarıldı. Pehlivan, Mersin'de bulunan sayısız tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Olba Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkartılıyor

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli arkeolojik keşif alanlarından olan Olba Antik Kenti'nde, sezon kazıları sürüyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da antik kentte incelemelerde bulunarak, kazı başkanı ve ekibinden bilgiler aldı.

İncelemede Vali Pehlivan'a, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkan Vekili Eyüp Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile Akdeniz Kent Konseyi Başkanı ve Eğitime Destek Platformu Akdeniz Bölge Sorumlusu Mustafa Erim eşlik etti. Antik kenttin tamamını gezen Vali Pehlivan, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Pehlivan, Olba Antik Kentinde uzun süredir devam eden çalışmalarla ilgili kazı başkanı ve ekibinden bilgiler aldıklarını söyledi. Mersin'de bin 642 tescilli kültür varlığı bulunduğunu vurgulayan Pehlivan, "Tescilli varlıklar içerisinde arkeoloji sit alanları da önemli bir yer tutuyor. Nitekim 841 ayrı tescilli arkeolojik sit alanımız var. Bunların 10'unda fiilen kazı çalışmaları yürütülüyor. Şu anda içinde bulunduğumuz ve Uzuncaburç Antik Kentinin yanında bulunan Olba Antik Kenti de bunlardan birisidir. Silifke ilçemiz, tarihi arkeolojik sit alanlarıyla da ön planda olan bir ilçemizdir. Olba Antik Kentinde geçtiğimiz günlerde yapılan kazılar neticesinde milattan sonra 2. yüzyıla ait heykeller bulundu. Bu heykellerden biri giyimli bir kadın figürüne ait. Aynı zamanda üzerinde bir savaşa uğurlama anının ve başka bir anın canlandırılmasının bulunduğu 2 adet daha friz parçası bulundu. Ayrıca bu kazılarda sütun başları ve diğer yapısal unsurlar tespit edilerek ortaya çıkartıldı" dedi.

"Mersin'de sayısız tarihi eser bulunmaktadır"

Olba Antik Kentinde 2010 yılından bu yana kazı çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Pehlivan, "Öncelikle, tiyatro yapısının olduğu alanda yoğunlukla kazı çalışmaları sürdürülmüşken, son dönemde arkamızda bulunan anıtsal çeşmede kazı çalışmaları başladı ve şu anda da devam ediyor. Buralardan ortaya çıkarılan tarihi eserlerin ilk önce laboratuvarlara sevki sağlanıyor. Eserler üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, eserleri korumaya ve konservasyonlarına yönelik çalışmalar yapılıyor. Devamında da eserlerin restorasyonunun projesi hazırlanarak, bu projelerin kuruldan geçmesi sağlandıktan sonra da sergilenir hale geliyor. Ayrıca verdikleri desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Güzel Türkiye'mizin genelinde olduğu gibi Mersin ilimizde de sayısız tarihi eserimiz bulunmaktadır. Bunlarla ilgili çalışma yaparak bunların gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından buraların tanınmasını, bilinmesini, öğrenilmesini sağlamak da hepimize düşüyor. Bir yandan bilimsel çalışmalar, bir yandan da buraların gün yüzüne çıkartılması ve tanıtılmasıyla ilgili tanıtım çalışmaları bundan sonra sürdürülecek.

Biz de bütün paydaşlarımızla birlikte Mersin Valiliği olarak bu çalışmaların yakından takipçisi olacağız. İğneyle kuyunun kazılmasındaki gibi hassasiyet gerektiren bu ve benzeri çalışmalarda emeği geçen hem akademisyenlerimize hem görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.