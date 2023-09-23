Oğuzhan Koç, Kağıthane'de Gençlik Konseri Verdi

Kağıthane Yeşil Vadi'de düzenlenen gençlik konserleri kapsamında sanatçı Oğuzhan Koç sevenleriyle buluştu. Alanı dolduran yüzlerce vatandaş şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Kağıthane Belediyesi, Yeşil Vadi Gençlik Konserleri kapsamında Oğuzhan Koç'u ağırladı. Hasbahçe'de sahne alan sanatçı sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

"HER ZAMAN SİZLERLE BERABERİZ"

Konserde konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sevgili gençler bu akşam sanatçımız Oğuzhan Koç'u Kağıthanemiz'de ağırladık. Sonbahara doğru girdik, havalar güzel geçerken sağ olsun Oğuzhan beyi davet ettik, bizleri yalnız bırakmadı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kağıthane Belediyesi olarak her zaman sizlerle beraberiz. Gençlerimiz için çok değerli projeler hayata geçirdik. En önemli projelerden bir tanesi de Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi. Bu sene üniversiteyi kazananları tebrik ediyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.