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Of Fen Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi

Of Fen Lisesi'nde şiir dinletisi düzenlendi
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Of Fen Lisesi'nde yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir dinletisinde öğrenciler ünlü şairlerin eserlerini seslendirdi. Edebiyat öğretmeni Yahya Özkök'ün sunumuyla gerçekleşen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

Of Fen Lisesi'nde yıl sonu etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi programı gerçekleştirildi.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen programda, 9. sınıf öğrencileri Abdurrahim Karakoç, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti ve Yavuz Bülent Bakiler'in eserlerini seslendirdi.

Sunuculuğunu Edebiyat Öğretmeni Yahya Özkök'ün yaptığı programda, Özkök ayrıca Truva Dergisi tarafından düzenlenen uluslararası şiir yarışmasında birinci olan "Aşikar" adlı şiirini okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, programın sonunda yaptığı konuşmada, şiirin insanın düşünce ve duygu dünyasını geliştirdiğini belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okul Müdürü Vehap Kurt da katılımları ve destekleri nedeniyle Kabahasanoğlu'na teşekkür ederek, öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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