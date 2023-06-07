Odunpazarı Belediyesi, Kırım-Tatar Müzesi'ni yeniden düzenledi

Odunpazarı Belediyesi, Kırım- Tatar geleneğini yaşatmak amacıyla açtığı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi'ni yeniden düzenledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, müzede gerçekleştirdikleri çalışmalarda kendilerine destek veren isimlere teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı'nı tarihin, bilimin ve kültürün merkezi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, belediye tarafından Kırım-Tatar geleneğini yaşatmak amacıyla tarihi bölgede açılan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile yeniden düzenledi.

Müzenin yeniden düzenlenmesinde Hasan Kırımer, Sabiha Kuralay, Süheyla Kulcanay, Gültekin Kuralay, Mürvet Özcan, Senem Bayraktar, Neşe Kırımer ve Gülizar Bekir, Odunpazarı Belediyesi'ne destek verdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da müzenin yeniden düzenlenmesinde katkıda bulunan isimlere, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi'nde düzenlenen törende teşekkür etti. Törene Başkan Kurt'un yanı sıra Kırım Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, Hasan Kırımer, Sabiha Kuralay, Süheyla Kulcanay, Gültekin Kuralay, Mürvet Özcan, Senem Bayraktar ile Neşe Kırımer katıldı.

TATARLARA YAKIŞIR HALE GETİRİLDİ

Müzenin yeniden düzenlenmesinde emeği, katkısı olan herkese teşekkür eden Başkan Kurt, "Hasan Kırımer'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu müze önceden kuruldu, bizim dönemimizde müzenin gerçekten Tatarlara yakışır bir hale getirilmesi için bir çalışma başlattık. Ancak alt katta bulunan dükkan nedeniyle bu süre uzadı. 4-5 yıllık bir süre sonrasında alt kat boşaltıldı ve restore edildi. Bu işler olurken de bütün sorumluluğu Hasan Kırımer aldı. Gönüllü olarak bu işi yürüttü. Eski müzenin çok daha fonksiyonel hale gelmesini sağladı. Sizlerin katkısıyla da müzeyi zenginleştirdi. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kurt, törende Hasan Kırımer başta olmak üzere müzenin düzenlenmesinde katkısı olan diğer isimlere teşekkür plaketi takdim etti.

BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Başkan Kurt'un ardından söz alan Hasan Kırımer, Başkan Kurt'a Kırım- Tatarlarına verdiği destek için teşekkür etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi'nin düzenlemesinde kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Kırımer, "Kazım Başkan, şehrimize, derneğimize, müzemize çok büyük katkılar verdi. Kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Kurt, konuşmaların ardından Neşe Kırımer, Sabiha Kuralay, Süheyla Kulcanay, Gültekin Kuralay, Mürvet Özcan ve Senem Bayraktar'a müze için sundukları katkılar için teşekkür ederek, teşekkür plaketi takdim etti.