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ODTÜ öğrencileri kendi bahar şenliklerini düzenledi, Hande Yener ücretsiz konser verdi

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğü, geleneksel bahar şenliğini iptal etti. Öğrencilerin kendi imkanıyla şenlik düzenlediğini öğrenen Hande Yener ise ücretsiz konser verdi. Gençlerin enerjisine uyum sağlayan Yener, bir ara aracının üzerine çıkarak "Sopa" isimli şarkısını söyledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, rektörlük tarafından iptal edilen geleneksel bahar şenliklerini zorluklara rağmen kendileri düzenledi. Sevilen sanatçı Hande Yener de şenlikte ücretsiz konser verdi.

SÖZÜNÜ TUTTU

ODTÜ öğrencileri, geçtiğimiz günlere şenlikte konser vermesi için Hande Yener'e çağrıda bulundu. Öğrencilerin isteğini çevirmeyen Yener ise sosyal medya hesabından verdiği cevapta "Sevgili ODTÜ'lüler ben bu konseri yapmayı gönüllü olarak istiyorum. Menajerim görüşmek sağlamak istiyor" dedi. Verdiği sözü tutan Yener, dün Ankara'da konser verdi.

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

ODTÜ öğrencilerine ücretsiz konser veren ünlü isim, sahneden indikten sonra aracının üstüne çıkarak gençlerle birlikte Sopa isimli şarkısını söyledi. Hande Yener'in o anları da öğrencilerin telefon kameralarına yansıdı.

ODTÜ öğrencileri kendi bahar şenliklerini düzenledi, Hande Yener ücretsiz konser verdi

Haberler.com / Kaan Güler - Kültür Sanat

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