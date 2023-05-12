ODTÜ Mezunları Derneği, Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi'ni kabul etti

ODTÜ Mezunları Derneği (ODTÜ MD), 8 Nisan'da yapılan genel kurulda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere her türlü şiddet ve taciz eylemine karşı "Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi"nin kabul edildiğini açıkladı.

ODTÜ Mezunları Derneği (ODTÜ MD), 8 Nisan'da yapılan genel kurulda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere her türlü şiddet ve taciz eylemine karşı "Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesi"nin kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Belgeyi kabul edip hayata geçiren ilk karma dernek olmanın haklı gururunu İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının 12. yıl dönümü olan bugün kamuoyuyla paylaşma mutluluğunu yaşıyoruz" denildi.

ODTÜ MD, 8 Nisan'da yapılan genel kurulda kabul edilen "Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Bölgesi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"ODTÜ Mezunları Derneği, tüm mensupları ve bileşenleriyle birlikte, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dahil olmak üzere her tür şiddet ve taciz eylemine karşı duruşunu, 8 Nisan 2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda onaylanan Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesiyle net bir şekilde ortaya koymuştur. Derneğimiz; üyelerine, çalışanlarına ve misafirlerine şiddet ve tacizden tamamen arındırılmış¸, insan onuruna yakışır, güvenli bir ortam sağlamayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir s¸ekilde üçüncü taraf şiddet ve tacizi de dahil, her türlü şiddet ve taciz karşısında sıfır tolerans tutumunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda; üyelerimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla, ev içi şiddeti de dikkate alarak, şiddet ve tacize yönelik farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir.

"POLİTİKA BELGESİNİN OLUŞTURULMASINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT TEMEL ALINDI"

Olası her tür şiddet ve taciz, gizlilik ve mahremiyete özen gösteren, tarafsız ve güvenilir, misillemeye karşı koruyan etkin şikayet, soruşturma, yönlendirme, destek ve telafi mekanizmaları aracılığıyla ele alınacaktır. Daha etkili bir süreç yönetimi için; kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, işçi ve işveren örgütleri ile de kapsamlı, kapsayıcı ve yapıcı is¸ birlikleri gerçekleştirilecektir. Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgemiz, aralarında İstanbul Sözleşmesi, ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Sözleşmesi gibi ilgili uluslararası mevzuatın yanı sıra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu ve benzeri ulusal mevzuatı temel almıştır.

"ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE POLİTİKA BELGESİNİ KABUL EDİP HAYATA GEÇİREN İLK KARMA DERNEK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

ODTÜ'lülük ruhu ve kültürünün gereği olarak, tüm canlılara iyi ve uygun davranış anlayışının benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve her tu¨rlu¨ mağduriyetin önlenmesi amacıyla Şiddet ve Tacizle Mücadele Politika Belgesini kabul edip hayata geçiren ilk karma dernek olmanın haklı gururunu İstanbul Sözleşmesinin imzaya açılmasının (11 Mayıs 2011) 12. Yıl dönümü olan bugün kamuoyuyla paylaşma mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Politika Belgemizin hazırlık aşamasında bize destek olan ILO Türkiye Ofisi Çalışanlarına ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü'ye de şükranlarımızı iletmek isteriz."